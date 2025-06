Am 12. Juni 2025 wur­de in Altmünster/Wiesenhof ein 86-jäh­ri­ger Mann als ver­misst gemel­det. Die groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on fand am Abend ein glück­li­ches Ende, der Mann konn­te lebend auf­ge­fun­den und dem Roten Kreuz über­ge­ben werden.

Die Alar­mie­rung erfolg­te zunächst, nach­dem der Seni­or gegen Mit­tag nicht zurück­kehr­te. Gegen 18:42 Uhr wur­de schließ­lich die Feu­er­wehr zur Unter­stüt­zung hin­zu­ge­zo­gen. Die ers­te Ein­gren­zung des Such­ge­biets erfolg­te mit­hil­fe von Kame­ra­auf­zeich­nun­gen zwi­schen Gmunden/Bahnhof und Wie­sen­hof. Dadurch konn­te die Suche rasch und gezielt auf­ge­nom­men werden.

Zudem wur­de das Ein­satz­ge­biet spä­ter auf den Traun­see aus­ge­wei­tet. Dabei kamen die Boo­te der Feu­er­weh­ren Gmun­den und Alt­müns­ter zum Ein­satz. Die FF St. Aga­tha unter­stütz­te die Such­ak­ti­on mit einer Droh­ne, die schließ­lich den ent­schei­den­den Hin­weis lieferte.

Um 21:30 Uhr konn­te die Per­son durch die Droh­ne loka­li­siert wer­den. Mit­hil­fe der Koor­di­na­ti­on durch die Ein­satz­lei­tung wur­de der Mann in unweg­sa­mem Gelän­de lebend gefun­den. Infol­ge­des­sen über­nahm das Rote Kreuz die wei­te­re Ver­sor­gung des Pensionisten.

1 of 4 - +

Ins­ge­samt stan­den 90 Ein­satz­kräf­te im Ein­satz. Vier Feu­er­weh­ren des Pflicht­be­reichs Alt­müns­ter, die Ein­satz­füh­rungs­un­ter­stüt­zung (EFU) des Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dos, die Hun­de­staf­fel der Poli­zei sowie der Poli­zei­hub­schrau­ber „Libel­le Linz“ waren betei­ligt. Ein star­kes Zusam­men­spiel vie­ler Hel­fer, das sicht­bar Wir­kung zeigte.

Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant OBR Tho­mas Drei­blmei­er lob­te den Ein­satz: „Die­ser Tag hat erneut bewie­sen, wie wich­tig rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit ist. Mein Dank gilt dabei allen betei­lig­ten Ein­satz­kräf­ten.“ Die Koor­di­na­ti­on ver­lief laut Aus­sa­gen der Ein­satz­kräf­te struk­tu­riert und höchst professionell.

In der Nacht senk­te sich spür­ba­re Erleich­te­rung über alle Beteiligten.

Zusam­men­ge­fasst zeigt die­ser Ein­satz, wie effek­tiv moder­ne Tech­nik, Ein­satz­dis­zi­plin und Team­ar­beit Men­schen­le­ben ret­ten kön­nen. Die Orga­ni­sa­tio­nen arbei­te­ten naht­los Hand in Hand mit einem posi­ti­ven Ergebnis.

Bericht und Fotos: FF Altmünster