Ein außer­ge­wöhn­li­ches Expo­nat ist ab sofort im K‑Hof Kam­mer­hof Muse­um zu sehen: jene Toi­let­te, die einst zur Vil­la Quin­ta do Mon­te gehör­te. In die­sem Wein­gut auf Madei­ra ver­leb­te Kai­ser Karl sei­ne letz­ten Lebenstage.

Der am 17. August 1887 in Per­sen­beug (NÖ) gebo­re­ne Erz­her­zog Karl Franz Josef wur­de 1916 nach dem Tod Kai­ser Franz Josephs I. zum Kai­ser Karl I. gekrönt. 1918 muss­te er auf jede Betei­li­gung an den Staats­ge­schäf­ten in Öster­reich und Ungarn ver­zich­ten – eine Abdan­kung lehn­te er aller­dings ab. Karl emi­grier­te mit sei­ner Fami­lie 1919 in die Schweiz und ver­such­te 1921 zwei­mal erfolg­los Restau­ra­tio­nen der Mon­ar­chie, unter ande­rem ein Come­back als König von Ungarn. Dar­auf­hin wur­de er von den Alli­ier­ten auf der por­tu­gie­si­schen Atlan­tik­in­sel Madei­ra inter­niert. Im Febru­ar 1922 bot dort Luíz da Rocha Macha­do III., ein über­zeug­ter Mon­ar­chist, dem exi­lier­ten Kai­ser und sei­ner Gat­tin Zita samt sechs ihrer Kin­der sowie ihrem Per­so­nal die Vil­la Quin­ta do Mon­te ober­halb der Insel­haupt­stadt Fun­chal als Wohn­sitz an. Das kaum beheiz­ba­re Haus war im Win­ter Wind und Käl­te aus­ge­setzt, sodass sich der Kai­ser eine Grip­pe zuzog, von der er sich nicht mehr erhol­te. Er ver­starb in die­sem Haus am 1. April 1922 mit nicht ein­mal 35 Jah­ren an einer Lungenentzündung.

Durch Kon­tak­te zu einem pri­va­ten Leih­ge­ber aus Ober­ös­ter­reich konn­te nun die aus der genann­ten Vil­la stam­men­de Toi­let­te des Kai­ser­paa­res als Dau­er­leih­ga­be für das K‑Hof Kam­mer­hof Muse­um gewon­nen wer­den. Das Expo­nat war im Jah­re 1998 aus der damals bereits rui­nö­sen Vil­la gebor­gen wor­den, ehe das Gebäu­de im Jahr 2016 einem Wald­brand zum Opfer fiel. Bei der tech­nisch aus­ge­feil­ten Toi­let­te aus Stein­gut und Scha­mott der Fir­ma Shanks & Co Ltd. aus Barrhead/Schottland han­delt es sich um eine soge­nann­te „Vik­to­ria­ni­sche Toi­let­te“ ohne höl­zer­ne Klo­bril­le aus dem 19. Jahrhundert.