Bei die­ser Som­mer­übung haben 21 Kame­ra­den teilgenommen.

Das Sze­na­rio war eine in Not gera­te­ne Seil­schaft in einer Klet­ter­tour der Ewin­ger Wand. Per Dynee­ma­sys­tem wur­den meh­re­re Ret­tungs­durch­gän­ge geübt und sämt­li­che Vari­an­ten durchgespielt.

Nach einer Schu­lung durch unse­ren San­Wart wur­de auch noch ein Ver­letz­ter mit Ferno-Tra­ge über stei­les Gelän­de zu einer Forst­stra­ße abtransportiert.