Ein unge­wöhn­li­cher Vor­fall sorg­te am Sonn­tag­nach­mit­tag, dem 15. Juni 2025, in der Innen­stadt von Bad Ischl für Auf­se­hen. Ein 53-jäh­ri­ger Mann sprang nackt in einen Brun­nen und wur­de kurz dar­auf von der Poli­zei vor­über­ge­hend festgenommen.

Gäste beschimpft und entkleidet im Brunnen gebadet

Gegen 14:20 Uhr befand sich der Mann aus dem Bezirk Gmun­den vor einem Lokal im Stadt­ge­biet. Plötz­lich soll er anwe­sen­de Gäs­te laut­stark beschimpft haben. Laut Poli­zei zog sich der Mann dann kom­plett aus und sprang in einen nahe­ge­le­ge­nen Brun­nen, wo er sich offen­bar abküh­len woll­te. Meh­re­re Gäs­te ver­lie­ßen dar­auf­hin das Lokal, ande­re ver­stän­dig­ten die Polizei.

Nacktbader flüchtete — Rucksack blieb zurück

Als die Poli­zei am Ein­satz­ort ein­traf, war der Mann bereits ver­schwun­den – zurück blieb ledig­lich sein Ruck­sack samt per­sön­li­chen Gegen­stän­den. Dank eines von Zeu­gen zur Ver­fü­gung gestell­ten Licht­bil­des konn­te der 53-Jäh­ri­ge im Zuge einer Fahn­dung wenig spä­ter aus­fin­dig gemacht wer­den. Die Kon­trol­le ver­lief jedoch nicht rei­bungs­los: Der Mann ver­hielt sich gegen­über den Beam­ten reni­tent und wei­ger­te sich zunächst, sei­ne Iden­ti­tät preiszugeben.

Kurzzeitige Festnahme und Anzeige

Da der Mann sich nicht beru­hi­gen ließ, wur­de er vor­über­ge­hend fest­ge­nom­men. Nach Abschluss der poli­zei­li­chen Maß­nah­men wur­de er wie­der auf frei­en Fuß gesetzt. Der 53-Jäh­ri­ge wird nun wegen meh­re­rer Ver­wal­tungs­über­tre­tun­gen angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ