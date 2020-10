Fachtagung der Musik Jugendreferenten in Vöcklabruck

Unter Beach­tung aller Coro­na beding­ten Vor­ga­ben ging am 19.10.2020 im Schörf­lin­ger Gast­hof Zur Post die Fach­ta­gung der Jugend­re­fe­ren­ten des Blas­mu­sik­be­zir­kes Vöck­la­bruck über die Büh­ne.

Nach fast einem Jahr Unter­bre­chung erläu­ter­ten die Bezirks­ju­gend­re­fe­ren­tin Mari­on Kohl­roß und ihre Stell­ver­tre­te­rin Danie­la Putz die anste­hen­den Ver­ord­nun­gen des OÖBV. Es war sehr wich­tig dass die Prü­fun­gen für die Musi­ker — Leis­tungs­ab­zei­chen erfolg­reich abge­führt wer­den konn­ten. Eben­so beteu­tend war es, dass das Ver­eins­le­ben und der Musik­be­trieb größ­ten­teils auf­recht erhal­ten wer­den konn­ten.

Auf­ge­teilt in Ein­zel­ge­sprä­chen schil­der­ten in die­sem gro­ßen Saal die Jugend­re­fe­ren­ten der Bezirks­ka­pel­len ihre Erfah­run­gen in den Mona­ten der Coro­na Pan­de­mie. Pro­ben wur­den nach den vor­ge­ge­be­nen Mög­lich­kei­ten nur in Klein­grup­pen und Ensem­bles abge­hal­ten. In eini­gen Kapel­len wur­de hin­ge­gen der Musik­be­trieb total ein­ge­stellt. So wur­den auch die Bezirks-und Lan­des­ver­an­stal­tun­gen größ­ten­teils abge­sagt oder auf 2021 ver­scho­ben.

Kohl­roß, Putz sowie der geschäfts­füh­ren­de OÖBV-Bezirks­ob­mann Harald Kroiss dank­ten den Tagungs­teil­neh­mern für die posi­ti­ve Grund­ein­stel­lung und baten sie, die­sen Trend auch in ihren Stamm­ka­pel­len zu ver­tre­ten.