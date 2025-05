Am Diens­tag 27.5.2025 fand die Bitt­pro­zes­si­on von der Gemein­de Gschwandt weg zum Moar­hof der Fam. Bar­ba­ra und Karl Rei­ter, gestal­tet von der Goldhauben‑, Kopf­tuch- und Hut­grup­pe Gschwandt, statt. Eine gro­ße Anzahl von Freun­den, Bekann­ten, Ver­wand­ten und Gemeindebürger/innen nah­men dar­an teil und mar­schier­ten den Rosen­kranz betend über die Pfarr­hof­sied­lung in Rich­tung Moar­hof zur Bild­stock Seg­nung „Maria vom guten Rat” vor dem Bau­ern­hof. Für den kirch­li­chen Teil der Mai­an­dacht und Pro­zes­si­on waren Pfarr­mo­de­ra­to­rin Anna Maria Marsch­ner, Pfar­rer Alo­is Kain­ber­ger und Minis­tran­ten dabei. Musi­ka­lisch beglei­te­ten Ingrid Burg­tal­ler mit Toch­ter Bar­ba­ra und Moni­ka Weiss­mann die Fei­er­stun­de. Die Goldhauben‑, Kopf­tuch- und Hut­grup­pe Gschwandt ver­kös­tig­ten anschlie­ßend die vie­len Teilnehmer/innen mit Geträn­ken, Würs­teln und köst­li­chen, fri­schen Bauernkrapfen.

Es ist wie­der ein Beweis wie in einer gut funk­tio­nie­ren­den Pfarr­ge­mein­de ein schö­ner Brauch wie die Mai­an­dacht mit Bitt­pro­zes­si­on gelebt wer­den kann und so auch in einer hek­ti­schen Zeit noch Platz für ein gemein­sa­mes Gebet und eine Fei­er­stun­de mit anschlie­ßen­dem, gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein gefun­den wird. Ein gro­ßes Dan­ke­schön an die Orga­ni­sa­to­ren und spe­zi­ell an Fami­lie Rei­ter vom Moar­hof Gschwandt für die­se fei­er­li­chen und gemein­sa­men Stunden.