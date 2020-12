Miba schafft mit neuem „Executive Committee“ schlagkräftiges und breit aufgestelltes Führungsteam

• Neue Füh­rungs­struk­tur wur­de über län­ge­re Zeit ent­wi­ckelt

• Wich­ti­ger Erfolgs­fak­tor für die erfolg­rei­che Erar­bei­tung und Umset­zung der künf­ti­gen Unter­neh­mens­stra­te­gie

• Inter­ne Kan­di­da­ten mit lang­jäh­ri­ger inter­na­tio­na­ler Füh­rungs­er­fah­rung über­neh­men Lei­tung der bei­den größ­ten Miba Geschäfts­be­rei­che

• Star­ker Fokus auf Talen­te-Manage­ment und inter­na­tio­na­le Per­so­nal­ent­wick­lung Laa­kir­chen, 18.12.2020. Die Miba arbei­tet der­zeit an der

Ent­wick­lung ihrer neu­en Unter­neh­mens­stra­te­gie „Miba 100“ für die Zeit bis 2027, dem 100. Jah­res­tag der Unter­neh­mens­grün­dung. Mit der neu­en Stra­te­gie will die Miba vor allem fest­le­gen, wie sie die bei­den Mega­trends Dekar­bo­ni­sie­rung und Digi­ta­li­sie­rung nut­zen und dabei wach­sen will. Auch die Fol­gen der Coro­na Pan­de­mie für Gesell­schaft, Märk­te und Tech­no­lo­gien wer­den berück­sich­tigt. „Miba 100“ folgt auf die bis­he­ri­ge Unter­neh­mens­stra­te­gie „Miba 2020 – Dyna­mic Evo­lu­ti­on“, die mit dem Geschäfts­jahr 2020/21 abge­schlos­sen wird. Ori­en­tie­rungs­punkt und Antrieb ist auch wei­ter­hin die Unter­neh­mens­mis­si­on „Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“ – also der Anspruch, mit Miba Tech­no­lo­gien einen Bei­trag zu einem sau­be­re­ren, noch lebens­wer­te­ren Pla­ne­ten zu leis­ten.

Exe­cu­ti­ve Com­mit­tee als obers­tes ope­ra­ti­ves Füh­rungs­gre­mi­um Um die neue Unter­neh­mens­stra­te­gie zu erar­bei­ten und erfolg­reich umzu­set­zen und somit die Miba schlag­kräf­tig in die Zukunft zu füh­ren, wur­de über län­ge­re Zeit eine dar­auf aus­ge­rich­te­te, zukunfts­ori­en­tier­te Füh­rungs­struk­tur ent­wi­ckelt. Als obers­tes ope­ra­ti­ves Füh­rungs­gre­mi­um wird ein „Exe­cu­ti­ve Com­mit­tee“ geschaf­fen. Neben den drei Vor­stän­den, F. Peter Mit­ter­bau­er (45), Mar­kus Hofer (49) und Mar­tin Liebl (48), wer­den die Ver­ant­wort­li­chen der zwei größ­ten Miba Geschäfts­be­rei­che Sin­ter und Bea­ring, Bernd Badu­rek und Chris­toph Ede­rer, sowie Per­so­nal­chef Bern­hard Reis­ner Mit­glie­der die­ses Gre­mi­ums sein.

Kei­ne Ände­run­gen für Mit­ar­bei­ter an Stand­or­ten

Das neue Exe­cu­ti­ve Com­mit­tee wird das obers­te ope­ra­ti­ve Füh­rungs­gre­mi­um der Miba, für die ein­zel­nen Divi­sio­nen und Stand­or­te und ihre Mit­ar­bei­ter ändert sich nichts. Die neue Struk­tur bringt jedoch als Vor­tei­le eine noch grö­ße­re Nähe zu Märk­ten, Kun­den und Tech­no­lo­gien und noch fla­che­re Hier­ar­chien. Damit will die Miba noch schnel­ler, wen­di­ger und erfolg­rei­cher Chan­cen der Zukunft nut­zen.

Inter­ne Beset­zung aus dem Miba Talen­te-Pool

Wie schon lan­ge geplant, wird mit 1. Febru­ar 2021 Harald Neu­bert in Pen­si­on gehen. Bernd Badu­rek (46) über­nimmt dann von ihm die Ver­ant­wor­tung für die Miba Sin­ter Group. Zudem über­nimmt Chris­toph Ede­rer (42) die Ver­ant­wor­tung für die Miba Bea­ring Group. Er folgt Wolf­gang Litzlbau­er nach, der sich noch ein­mal einer neu­en beruf­li­chen Her­aus­for­de­rung stellt und mit 1.7.2021 Vor­stands­vor­sit­zen­der der Umdasch Grup­pe wird. „Das Aus­schei­den von Harald Neu­bert und Wolf­gang Litzlbau­er sowie die inter­ne Nach­be­set­zung mit­samt der neu­en Füh­rungs­struk­tur wur­den über län­ge­re Zeit geplant und in die Wege gelei­tet“ schil­dert Miba Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er.

„Mit Bernd Badu­rek und Chris­toph Ede­rer konn­ten wir die Lei­tung unse­rer zwei größ­ten Geschäfts­be­rei­che intern aus unse­rem Miba Talen­te-Pool nach­be­set­zen. Bei­de haben in unter­schied­li­chen Rol­len — auch mit jeweils mehr­jäh­ri­gen Auf­ent­hal­ten in Chi­na — viel Füh­rungs­er­fah­rung gesam­melt und schon bis­her die Unter­neh­mens­ent­wick­lung maß­geb­lich mit­ge­stal­tet.“

Mit Bern­hard Reis­ner (47), Vice Pre­si­dent Human Capi­tal der Miba AG, wird das neue Exe­cu­ti­ve Com­mit­tee ver­voll­stän­digt. „Ange­sichts der vie­len Ver­än­de­run­gen von Märk­ten und Tech­no­lo­gien sind Talen­te-Manage­ment und inter­na­tio­na­le Per­so­nal­ent­wick­lung zen­tra­le Erfolgs­fak­to­ren für das Errei­chen unse­re Zie­le. Bern­hard Reis­ner über­nimmt die wich­ti­ge Auf­ga­be, für den künf­ti­gen Erfolg der Miba die rich­ti­gen Mit­ar­bei­ter anzu­spre­chen, maß­ge­schnei­der­te Aus- und Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­te für sie zu ent­wi­ckeln und sie an die pas­sen­den Posi­tio­nen im Unter­neh­men zu brin­gen“, erläu­tert F. Peter Mit­ter­bau­er.

Foto: pri­vat