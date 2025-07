Am Don­ners­tag­vor­mit­tag ereig­ne­te sich auf der B145 in Alt­müns­ter ein töd­li­cher Ver­kehrs­un­fall. Ein 92-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger wur­de beim Über­que­ren eines Schutz­we­ges von einem Pkw erfasst. Der Mann aus dem Bezirk Gmun­den ver­starb noch an der Unfallstelle.

Kollision auf Höhe des Friedhofs

Der Unfall ereig­ne­te sich am 3. Juli 2025 im Bereich des Schutz­we­ges beim Fried­hof Alt­müns­ter. Ein 28-jäh­ri­ger Mann war mit sei­nem Pkw auf der B145 in Fahrt­rich­tung Gmun­den unter­wegs, als es zur Kol­li­si­on mit dem Fuß­gän­ger kam.

Zeugen bestätigen Überquerung des Schutzweges

Laut Anga­ben von Augen­zeu­gen woll­te der 92-Jäh­ri­ge den Schutz­weg zu über­que­ren, als es zum Zusam­men­stoß kam. Die Ver­let­zun­gen des Pen­sio­nis­ten waren so schwer, dass er noch an der Unfall­stel­le verstarb.

Ermittlungen laufen

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zum genau­en Unfall­her­gang auf­ge­nom­men. Wei­te­re Details zur Unfall­ur­sa­che lie­gen der­zeit noch nicht vor. (Quel­le: LPD OÖ)