Am Diens­tag­nach­mit­tag kam es am Hern­ler­steig bei Gmun­den zu einem schwe­ren Berg­un­fall. Eine deut­sche Berg­stei­ge­rin stürz­te rund 15 Meter weit und muss­te per Tau gebor­gen wer­den. Die Frau erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und wur­de ins Kran­ken­haus nach Gmun­den geflogen.

Sturz im felsdurchsetzten Gelände

Beim Abstieg über den Hern­ler­steig auf etwa 700 Metern See­hö­he ver­lor die deut­sche Berg­stei­ge­rin das Gleich­ge­wicht und stürz­te etwa 15 Meter über stei­les, fels­durch­setz­tes Wie­sen­ge­län­de ab. Die Frau blieb im abschüs­si­gen Gelän­de hän­gen – ein Umstand, der ver­mut­lich einen noch schwe­re­ren Absturz verhinderte.

Rettung per Hubschrauber und Tau

Auf­grund der schwie­ri­gen Lage wur­de der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 alar­miert. Die Crew konn­te die Schwer­ver­letz­te mit­tels Tau aus dem Gelän­de ret­ten und zum Zwi­schen­lan­de­platz “Unterm Stein” bringen.

Nach der medi­zi­ni­schen Erst­ver­sor­gung am Zwi­schen­lan­de­platz wur­de die Frau ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geflo­gen. Über den genau­en Gesund­heits­zu­stand lie­gen der­zeit kei­ne wei­te­ren Infor­ma­tio­nen vor.

Quel­le: Berg­ret­tung Gmunden