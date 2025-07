VÖCKLABRUCK/BAD ISCHL. Ende Juni haben im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Vöck­la­bruck Dach­sa­nie­rungs­ar­bei­ten begon­nen. Ein gro­ßer Teil des mehr als 20 Jah­re alten Dachs wird zukunfts­fit gemacht, auch die Fas­sa­den­be­fahr­an­la­ge wird saniert. Zusätz­lich fin­den Arbei­ten am Hub­schrau­ber­lan­de­platz statt, der wäh­rend der Bau­pha­se in die angren­zen­de Wie­se hin­ter dem Kli­ni­kum ver­legt wird. Inves­tiert wur­de im SK Vöck­la­bruck und im SK Bad Ischl auch in neue Käl­te­an­la­gen, die bereits in Betrieb sind.

Ein lei­se brum­men­des Geräusch und ein auf­ge­stell­ter Bau­kran im vor­de­ren Bereich des Kli­ni­kums Vöck­la­bruck wei­sen momen­tan auf die lau­fen­den Bau­ar­bei­ten am Dach des Spi­tals hin: Als ers­ter Schritt der umfas­sen­den Sanie­rung wird der Kies auf der 3700 Qua­drat­me­ter gro­ßen Flach­dach­flä­che abge­saugt. Dabei wer­den auch die Schie­nen der am Rand des Daches ver­lau­fen­den Fas­sa­den­be­fahr­an­la­ge (ein Sys­tem, das für die Fens­ter- und Fas­sa­den­rei­ni­gung benö­tigt wird) frei­ge­legt und der Hub­schrau­ber­lan­de­platz erneuert.

Um den lau­fen­den Betrieb im SK Vöck­la­bruck so wenig wie mög­lich zu beein­träch­ti­gen, hat die tech­ni­sche Betriebs­lei­tung des Hau­ses umfang­rei­che Maß­nah­men für die not­wen­di­gen Arbei­ten ange­ord­net: Unter ande­rem wur­den ein exter­ner Trep­pen­turm sowie Sani­tär­con­tai­ner für die Bau­ar­bei­ter errich­tet. Außer­dem gibt es zeit­li­che Ein­schrän­kun­gen für die lär­min­ten­si­ven Arbei­ten, die sich aller­dings – wie gele­gent­li­che Geruchs­be­läs­ti­gun­gen – nicht kom­plett ver­mei­den lassen.

Ablauf der Bauarbeiten bis Jahresende

„Momen­tan befin­den wir uns in der ers­ten Bau­pha­se der Kies­ab­sau­gung im kri­ti­schen Bereich rund um den Hub­schrau­ber­lan­de­platz“, erklärt DI Mat­thi­as Sori­at, stell­ver­tre­ten­der tech­ni­scher Betriebs­lei­ter des SK Vöck­la­bruck. Im Anschluss wird das Schie­nen­sys­tem der rund 17 Ton­nen schwe­ren Befahr­an­la­ge demon­tiert und sanie­rungs­be­dürf­ti­ge Tei­le neu verzinkt

Das Auf­schnei­den der „Dach­haut“ (einer Schicht aus Bitu­men und Iso­lie­rung), ist der nächs­te Schritt, um die Erneue­rung des Flach­dachs in hoch­wer­ti­ger und lang­le­bi­ger Bau­wei­se durch­füh­ren zu kön­nen. Wich­tig ist hier: Die bestehen­de Decke bleibt kom­plett erhal­ten, das heißt, es erfolgt kei­ne Öff­nung der obe­ren Stock­wer­ke des Klinikums.

Eine dicke­re Iso­lie­rungs­schicht mit bes­se­ren Dämm­ei­gen­schaf­ten wird auf die Decke auf­ge­bracht, um das Kran­ken­haus­dach für die nächs­ten Jahr­zehn­te zukunfts- und kli­ma­fit zu machen.

Insgesamt werden 1,8 Millionen Euro in die Baumaßnahmen investiert

Im Zuge der Dach­sa­nie­rung wird auch der Hub­schrau­ber­lan­de­platz saniert und es wird eine neue Ram­pe errich­tet, die mit einer Frost­schutz­hei­zung aus­ge­stat­tet ist. Ins­ge­samt flie­ßen rund 1,8 Mil­lio­nen Euro in die Sanie­rung von Dach, Fas­sa­den­be­fahr­an­la­ge und Hub­schrau­ber­lan­de­platz. Die Bau­maß­nah­men dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Ende 2025. Der Hub­schrau­ber­lan­de­platz, der in der Zwi­schen­zeit auf die Wie­se hin­ter dem Kli­ni­kum ver­legt wur­de, könn­te bereits frü­her fer­tig und danach wie­der an sei­nen ursprüng­li­chen Platz ver­legt werden.

Weitere Investition in Kühlanlagen

Bereits fer­tig­ge­stellt ist die Instal­la­ti­on von neu­en Kühl­an­la­gen an den Stand­or­ten des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums in Vöck­la­bruck und Bad Ischl: Pünkt­lich zum Som­mer­be­ginn wur­den in bei­den Häu­sern neue Kühl­an­la­gen in Betrieb genom­men. Bei der Aus­füh­rung der Anla­gen wur­de auf eine mög­lichst ener­gie­ef­fi­zi­en­te Käl­te­er­zeu­gung Wert gelegt. Die­se Anla­gen küh­len die Innen­räu­me des Kli­ni­kums wie Ambu­lanz­zo­nen, OP- oder Labor­be­rei­che und wer­den auch für die Küh­lung von Groß­ge­rä­ten wie Com­pu­ter­to­mo­gra­fen oder Line­ar­be­schleu­ni­ger verwendet.