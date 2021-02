Tödliche Schlägerei: Weiterer Prozess wegen Mordauftrag

Ein 29-jäh­ri­ger Nord­ma­ze­do­ni­er muss sich am Diens­tag nach einem Mord­auf­trag vor dem Lan­des­ge­richt Wels ver­ant­wor­ten. Hin­ter­grund war offen­bar eine Schlä­ge­rei mit töd­li­chem Aus­gang.

Der 29-jäh­ri­ge Ange­klag­te soll in einem Lokal in Att­nang-Puch­heim einem Mann eine höhe­re Geld­sum­me ange­bo­ten haben bezie­hungs­wei­se die­sen ange­stif­tet haben, den mut­maß­li­chen Mör­der sei­nes Bru­ders — der bei einer Schlä­ge­rei in einem Lokal in Regau töd­lich ver­letzt wur­de — zu töten oder schwer zu ver­let­zen.

Grund für die Schlä­ge­rei mit töd­li­chem Aus­gang ist offen­bar eine Fami­li­en­feh­de zwi­schen zwei maze­do­ni­schen Fami­li­en. Beim Pro­zess nach der töd­li­chen Mes­ser­ste­che­rei konn­ten die Hin­ter­grün­de nicht end­gül­tig geklärt wer­den. Ein 22-Jäh­ri­ger wur­de in einem frü­he­ren Pro­zess zu einer Haft­stra­fe ver­ur­teilt. Dem heu­te ange­klag­ten 29-Jäh­ri­gen droht eine lebens­lan­ge Haft­stra­fe. Ein Urteil ist heu­te noch nicht zu erwar­ten.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber