Gmun­den, 2025 – Das Som­mer- und Meis­ter­ti­tel­fest der Sharks Gmun­den am Sams­tag 28.6.2025 am ASKÖ-Gelän­de Gmun­den wur­de zu einem unver­gess­li­chen Ereig­nis, das die Erwar­tun­gen bei Orga­ni­sa­tor Robert Kast­ber­ger deut­lich über­traf. Bei strah­len­dem Son­nen­schein und opti­ma­len Tem­pe­ra­tu­ren fei­er­ten zahl­rei­che Besu­cher den ver­dien­ten Meis­ter­ti­tel in der Öster­rei­chi­schen Eishockeyliga.

Das Fest bot ein viel­fäl­ti­ges Rah­men­pro­gramm: Monis Grill­hen­del sorg­te für kuli­na­ri­sche Genüs­se, wäh­rend die Hüpf- und Wurf­bur­gen bei den Kin­dern für gro­ße Begeis­te­rung sorg­ten. Die traum­haf­te Kulis­se wur­de durch das Enga­ge­ment des ASKÖ-Gas­tro­teams zusätz­lich berei­chert, das die Sharks tat­kräf­tig unter­stütz­te – ein beson­de­rer Dank gilt hier den Hel­fern. Eine tol­le Meis­ter­tor­te kam von Kon­di­tor Meis­te­rin Nina Heißl aus Eben­see Kon­di­to­rei und GH Him­mel! Unter den Gäs­ten befan­den sich unter ande­rem Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, Sport­re­fe­rent Maxi­mi­li­an Atten­wen­ger sowie ASKÖ-Gast­ge­ber Domi­nic Ges­sert, die gemein­sam mit der Sharks-Fami­lie, Freun­den und Gön­nern den Meis­ter­ti­tel gebüh­rend fei­ern konnten.

Obmann Gün­ter Kail sowie das gesam­te Hel­fer­team der Sharks und ASKÖ zeig­ten sich mehr als zufrie­den mit dem Ablauf und dem Zuspruch des Fes­tes. Die Ver­an­stal­tung war ein vol­ler Erfolg und ein Beweis für die star­ke Gemein­schaft rund um die Sharks Gmunden.

Ein Blick nach vor­ne: Die Ver­ant­wort­li­chen der Cam4Dent Sharks Gmun­den sind bereits gespannt auf das Jahr und die Sai­son 2025/2026 und die kom­men­den Plä­ne der Sharks. Die Vor­be­rei­tun­gen sind in vol­lem Gan­ge, ein Groß­teil des Kaders der ers­ten Mann­schaft ist bereits fix und wird in den nächs­ten Wochen nach und nach bekannt gege­ben. Die Teil­nah­me an der ÖEL — öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga, dies ist die dritt­höchs­te Eis­ho­ckey­li­ga Öster­reichs — ist mit dem Ziel den Meis­ter­ti­tel des Vor­jah­res zu ver­tei­di­gen eben­falls bereits fix.