Bei der dies­jäh­ri­gen Marschwer­tung in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter stell­te der Markt­mu­sik­ver­ein Alt­müns­ter erneut sein Kön­nen unter Beweis. In der höchs­ten Leis­tungs­stu­fe E erreich­te die Musik­ka­pel­le unter der Lei­tung von Stab­füh­rer Franz Pfif­fer­ling her­vor­ra­gen­de 96,06 Punk­te – und somit die höchs­te Bewer­tung des gesam­ten Wochenendes.

Auch der musi­ka­li­sche Nach­wuchs des Ver­eins war aktiv: Beim Jugend­krea­tiv­wett­be­werb am Sonn­tag prä­sen­tier­ten sich die jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker mit viel Enga­ge­ment und tru­gen zu einem erfolg­rei­chen Wochen­en­de bei.