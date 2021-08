Bis­lang unbe­kann­te Täter dran­gen in der Zeit zwi­schen dem 21. August 2021 und 23. August 2021 in ein Gast­lo­kal und zwei Fri­sör­stu­di­os im Stadt­zen­trum von Bad Ischl ein. Die Unbe­kann­ten zwäng­ten dabei die Ein­gangs­tü­ren auf und durch­such­ten danach die Räum­lich­kei­ten. In den bei­den Fri­sör­sa­lons zwäng­ten die Ein­bre­cher die Kas­sen­la­den auf und stah­len Bargeld.

Etwai­ge Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl unter der Tel: +43 59133 4103.