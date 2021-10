Verdiente Persönlichkeiten wurden ausgezeichnet

Da Coro­na-Bedingt im Vor­jahr und heu­er kei­ne Bezirks­ta­gun­gen statt­ge­fun­den haben hat sich der Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl ent­schlos­sen eine Aus­zeich­nungs­fei­er zu machen. Die­se fand am 04.10.2021 im Kul­tur­zen­trum Len­zing statt. Zu die­ser Fei­er waren alle Feu­er­wehr­kom­man­dan­ten oder des­sen Stell­ver­tre­ter, die Orga­ne der Abschnitts­kom­man­dos und des Bezirks­kom­man­dos, sowie zahl­rei­che zu ehren­de Per­sön­lich­kei­ten geladen.

Geehrt wur­den die Bezirks­sie­ger der Was­ser­wehr­be­wer­be, der Funk­leis­tungs­be­wer­be und des Bewer­bes um das Feu­er­wehr­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold von 2019. 13 Bewer­ter wur­den mit den Bewer­ter-Ver­dienst­ab­zei­chen in Bron­ze, Sil­ber und Gold aus­ge­zeich­net. Die Mit­glie­der der Sport­wett­kampf­grup­pe Fran­ken­burg wur­den für Ihren Erfolg, bei der Welt­meis­ter­schaft in Kasach­stan, wo Sie den 3. Platz im Lösch­an­griff erreich­ten, mit Bezirks­me­dail­len in ver­schie­de­nen Stu­fen aus­ge­zeich­net. Ver­tre­ter von Poli­zei, Rotes Kreuz und Was­ser­ret­tung wur­den mit Bezirks­me­dail­len ver­schie­de­ner Stu­fen geehrt.

Die Flo­ri­an­me­dail­le wur­de an zwei Kame­ra­den ver­lie­hen. Aus­zeich­nun­gen des Bun­des­feu­er­wehr­ver­ban­des wur­den in Form von ÖBFV Ver­dienst­zei­chen an eini­ge Funk­tio­nä­re für Ihre Ver­diens­te im Feu­er­wehr­we­sen über­reicht. Das OÖ Feu­er­wehr-Ver­dienst­kreuz 3. Stu­fe wur­de an Medi­zi­nal­rat Dr. Hel­mut Wal­ten­ber­ger, Mar­tin Schall­mei­ner und Wer­ner Kron­lach­ner ver­lie­hen. Stu­fe 2 erhielt Alo­is Lasin­ger. Bür­ger­meis­ter a.D. Mag. Johann Rei­ter, Bür­ger­meis­ter Ing. Johann Hip­p­mair und Bür­ger­meis­ter Ger­hard Gründ­lin­ger erhiel­ten die Flo­ri­an Ehren­me­dail­le in Bron­ze. Die Gro­ße Flo­ri­an Ehren­me­dail­le des OÖ LFV in Sil­ber wur­de an Bezirks­haupt­mann a.D. Wirk­li­cher Hof­rat Dr. Mar­tin Gschwandt­ner verliehen.

Foto: BFK/August Thalhammer