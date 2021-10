Zwei Brüder stürzten bei Renovierungsarbeiten von Gerüst

Im Bezirk Vöck­la­bruck ereig­ne­te sich am heu­ti­gen Sams­tag­vor­mit­tag ein schwe­rer Arbeits­un­fall. Ein 22-Jäh­ri­ger half sei­nem 24-jäh­ri­gen Bru­der bei Reno­vie­rungs­ar­bei­ten an sei­nem Haus, als plötz­lich eine der Schal­ta­feln des Gerüs­tes durch­brach. Die bei­den Brü­der stürz­ten aus einer Höhe von 1,85 m in die Tiefe.

Ein 22-Jäh­ri­ger half am 30. Okto­ber 2021 gegen 11 Uhr sei­nem 24-jäh­ri­gen Bru­der bei Reno­vie­rungs­ar­bei­ten an sei­nem Haus im Bezirk Vöck­la­bruck. Wäh­rend sie mit Spach­tel­ar­bei­ten an der Haus­fas­sa­de beschäf­tigt waren, brach plötz­lich eine Schal­ta­fel des Gerüs­tes durch, wodurch die bei­den aus einer Höhe von 1,85 m zu Boden stürz­ten. Die Brü­der ver­letz­ten sich dadurch schwer und wur­den vom Not­arzt in das Lan­des­kran­ken­haus Vöck­la­bruck eingeliefert.

Quel­le: LPD Oberösterreich