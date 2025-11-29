Einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt konnten heute Samstag 29.11.2025 viele Besucher im Bezirksseniorenheim Weinberghof in Gmunden miterleben. Einen herzlichen Empfang gab es von Heimleiter Thomas Bergthaler und seinem Team, die mit der Auswahl der Aussteller sehr guten Geschmack bewiesen haben. Viele Heimbewohner boten auch ihre Kunstwerke an und erklärten mit Stolz ihre gefertigte Handarbeit aus all möglichen Werkstoffen. Im eigenen Caféhaus konnten sich Besucher und Bewohner stärken und Neuigkeiten austauschen.

Mit vielen bekannten Gesichtern war auch Zeit genug für ein Plauscherl und so verging die Zeit wie im Fluge. Für die Bewohner des Weinberghof war dieser Tag eine willkommene Abwechslung im Tagesablauf. Mit dem Gefühl, die ältere Generation habe in diesem Haus ein wirkliches zu Hause mit liebevoller Betreuung gefunden, war dieser Nachmittag eine tatsächliche Einstimmung auf die stille Zeit!