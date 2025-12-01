Erstmals wurde das traditionelle Julturnen vom Turnverein Gmunden 1861 am vergangenen Sonntag in der Bezirkssporthalle ausgetragen. Dies hat sich aus mehreren Gründen als eine richtige Entscheidung bestätigt, war doch das Angebot an Sitzplätzen und Vorführmöglichkeiten für die Veranstaltung ein Gewinn.

Auf der vollbesetzten Tribüne konnten sich die Zuschauer von der Vielfalt des turnerischen Angebotes überzeugen. Kleinkinder, Eltern und Kind- Riege, Jungturnerinnen und Jungturner boten abwechslungsreiche Eindrücke von der Breitenarbeit des Turnvereines und deren Vorturner. Dazu kamen noch Vorführungen der Erwachsenen Turnstunde und ein beeindruckendes Turnen am Vertikaltuch.

Im feierlichen Teil des Julturnens unter der Leitung von Obmann Gernot Gföllner spielte die Turnerjugendmusik, rund um den Julkranz mit zwölf Kerzen. Mit zwei Liedern wurde Knecht Ruprecht begrüßt, der die Kinder und Jugendliche mit einem Sackerl beschenkte. Dass das Brauchtum einen grundsätzlichen Stellenwert hat, wurde mit einem Beitrag der Volkstanzgruppe bestätigt.

Dank gebührt allen Vorturnern und Helfern, die dieses Julturnen ermöglicht haben.