Bei den gemeinsam abgehaltenen Bewerben in Ljubljana, dem Tivoli Cup für Nachwuchsläufer und der Dragon Trophy für höhere Kategorien, konnten drei Läuferinnen des Eislaufvereins an den Start gehen und sich mit Sportlerinnen aus vielen europäischen Ländern messen.

In der Kategorie Advanced Novices erreichte Leonore Hessenberger (15) als einzige österreichische Starterin mit zwei soliden Programmen den neunten Gesamtrang.

In der jüngeren Gruppe der Intermediate Novices mit 24 Konkurrentinnen lief Marie Mitterbauer (11) mit viel Ausstrahlung auf den elften Platz. In dieser Startklasse bis 16 Jahre erreichte Christina Gstettner (12) den 20 Gesamtrang.