Am Faschingsdienstag, den 17.02.2026, wird in der Stadtbücherei Gmunden in der Traungasse 4 von 8.00 bis 12.00 Uhr die Zukunft des Lesens eingeläutet. Als Einrichtung am Puls der Zeit verabschiedet sich die Stadtbücherei von verstaubten Prozessen und präsentiert ein revolutionäres Entlehnungssystem.

Der Clou: Wer künftig in den Genuss des riesigen Medienangebots kommen will, nimmt ein KI generiertes Antragsformular zur Hand. Einmal um die persönlichen Daten ergänzt, werden ein für alle Mal alle bürokratischen Hürden genommen, ohne einen Handgriff zu tun und ohne mit der Wimper zu zucken.

Mit Augenzwinkern und einer Prise Faschingsgeist wird die Bürokratie hier zur Gaudi. Kommen Sie verkleidet oder in „zivil“ – erleben Sie, wie modern und humorvoll Gmundens literarisches Herz schlägt. Snacks, Spaß und die Lizenz zum Schmökern warten auf alle Neugierigen!