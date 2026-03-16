Am Wochenende kamen über 400 Eiskunstläufer:innen aus ganz Österreich zum zweiten Schloss Orth Cup in die Gmundner Eishalle und zeigten Eiskunstlauf vom Feinsten. Im letzten von drei Teilbewerben wurden in Gmunden in den Disziplinen Einzel- und Paarlaufen sowie Synchroneislauf die Gesamtsieger des Skate Austria Cups ermittelt. Als Höhepunkt wurde zudem in der Schülerklasse die Österreichischen Meisterschaft 2026 durchgeführt.

Der Eislaufverein darf sich über zweimal Silber durch Paula Theresa Fischer (10) und Nelly Hagmair (15) freuen. Marie Födinger wurde in der Juniorenklasse ausgezeichnete Vierte.

In der heiß umkämpften Schülermeisterschaft konnten sich Lea-Theresa Pfaff, Marie Mitterbauer, Christina Gstettner und Philippa Lang mit soliden Leistungen auf den respektablen Ränge acht, neun, elf und zwölf unter 27 Starterinnen platzieren.

Mit Theresa Ecklbauer (10. Platz Advanced Novice), Emilia Camdzic (8 Platz Basic Novice) und Valerie Ruttmann (10. Platz Pre-Novice) erreichten drei weitere heimische Sportlerinnen die Top Ten.

Im Rahmen des Schloss Orth Cups nahmen auch Special Olympics Läufer:innen aus ganz Österreich in den Disziplinen Einzel- und Paarlaufen teil.