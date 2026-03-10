Michelle Stadlhuber von Trauworte wurde beim diesjährigen Austrian Wedding Award mit Gold in der Kategorie Freie Rednerin ausgezeichnet und zählt damit offiziell zu den besten freien Traurednerinnen Österreichs.

Freie Trauungen sind für sie mehr als ein Beruf. „Freie Trauungen sind meine Superpower“, sagt Michelle Stadlhuber selbst.

Die Oberösterreicherin begleitet Paare mit ihrer authentischen und nahbaren Art an einem der wichtigsten Tage ihres Lebens. Besonders wichtig ist ihr dabei, den Menschen wirklich zuzuhören. Aus persönlichen Geschichten, Erinnerungen und kleinen Details entstehen Zeremonien, die sich echt und individuell anfühlen.

Ihre Trauungen sind modern, persönlich und geprägt von ehrlichen Worten statt von Floskeln. Genau das schätzen viele Brautpaare an ihrer Arbeit.

In den vergangenen Jahren hat sich Michelle Stadlhuber in der österreichischen Hochzeitsbranche einen Namen gemacht. Mit Feingefühl, Humor und einem guten Gespür für Menschen gestaltet sie Zeremonien, die berühren und lange in Erinnerung bleiben.

Die Auszeichnung beim Austrian Wedding Award sieht sie vor allem als Wertschätzung für die vielen Gespräche, die intensive Vorbereitung und das Herzblut, das in jede einzelne Trauung fließt.