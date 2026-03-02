Nach fast viermonatiger Winterpause rollt am kommenden Wochenende endlich wieder das runde Leder in der Landesliga West. Gleich zum Auftakt in die Rückrunde kommt es in der Gmundner LSP-Arena zum brisanten Nachbarschaftsduell: Am Samstag (07.03.2026, Anstoß 15:00 Uhr) empfangen die Blau-Weißen aus der Bezirkshauptstadt die ASKÖ Ohlsdorf am Traunsee. Der SV Gmundner Milch thront nach einer ungeschlagenen Herbstrunde (13 Siege, zwei Unentschieden) mit acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Andorf an der Tabellenspitze. Auch die Resultate in den Testspielen der Wintervorbereitung waren vielversprechend. Unter anderem feierte die Brummayer-Elf Erfolge gegen höherklassige Gegner wie Vorwärts Steyr (7:2) oder St. Martin/Mühlkreis (3:0). Nun gilt es für die Traunseestädter, die Ausgangslage für die Mission Wiederaufstieg in die OÖ Liga weiter zu verbessern. Aber auch die ASKÖ Ohlsdorf hat sich als Landesliga-Aufsteiger im Herbst wacker geschlagen und liegt aktuell im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel in Ohlsdorf im vergangenen August endete mit einem knappen 1:0-Erfolg für den SV Gmundner Milch.

Auf die Besucherinnen und Besucher wartet zudem ein attraktives Rahmenprogramm. Neber einer Modellflugshow des MFC Ikarus lädt der SVG die Fans beider Mannschaft zu einer After-Match-Party ins Clubheim. Das Nachbarschaftsduell gegen Ohlsdorf ist für die Blau-Weißen der Startschuss zu einer Heimspielserie: Bereits eine Woche später (Freitag, 13.03.2026, Anstoß 19:00) gastiert der SK Bad Wimsbach in der LSP-Arena, bevor die Gmundner am Samstag, den 21.03.2026 den UFC Eferding empfangen (Anstoß 15:00).