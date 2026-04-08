Fünf Siege aus fünf Spielen: Der SV Gmundner Milch ist auch im Frühjahr 2026 bislang das Maß aller Dinge in der Landesliga West. Mit 18 Siegen (zwei Unentschieden) aus 20 Spielen thronen die Traunseestädter souverän an der Tabellenspitze, während der erste Verfolger aus Andorf bereits 12 Punkte Rückstand aufweist.

Am Freitag, den 10. April 2026 (Anstoß 19:00), empfangen die Blau-Weißen den FC Andorf zum wohl vorentscheidenden Match im Kampf um die Meisterschaft in der Gmundner LSP-Arena.

Mit einem weiteren vollen Erfolg könnten die Mannen um Erfolgstrainer Christoph Brummayer schon frühzeitig den Sekt einkühlen und die Planungen für den Aufstieg in die OÖ Liga intensivieren. Doch Vorsicht ist geboten: Die Innviertler waren eines von nur zwei Teams, die dem SVG im Herbst einen Punkt abknöpfen konnten (1:1). Nachdem in den letzten Spielen gegen Ohlsdorf (1400) und Bad Wimsbach (800) viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die LSP-Arena pilgerten, erwarten die Gmundner erneut eine tolle Kulisse im Spitzenspiel.

Auch im Admiral OÖ Landescup ist der SV Gmundner Milch bis ins Viertelfinale vorgestoßen. In diesem empfangen die Traunseestädter am Dienstag, den 21. April 2026 (Anstoß 19:00) den SC Hörsching (Landesliga Ost) im heimischen Stadion.

Alle Fotos: Hörmandinger