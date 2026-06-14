Am 12. Juni fand im Arbeiterheim unsere Jahreshauptversammlung mit 122 anwesenden Mitglieder statt. Als Ehrengäste waren Bgmin. Sabine Promberger und Bezirksobmann Josef Mimlauer anwesend.

Nach dem Bericht unseres Obmann Franz Lidauer über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, bedankte er sich bei seinen Vorstandsmitglieder für die geleistete Arbeit. Emil Lackner berichtete vom Frühjahrstreffen und gab eine Vorschau über die nächsten Reisen. Auch bedankte er sich bei Obmann Franz Lidauer für seine geleistete Arbeit. Doris Kramer präsentierte ihren erfreulichen Kassabericht, der bestens in Ordnung war. Anschließend richtete Bgmin. Sabine Promberger Grußworte an die Anwesenden. Bezirksobmann Josef Mimlauer bedankte sich bei der Ortsgruppe für die geleistete Arbeit und wünschte weiterhin viel Erfolg. Im Anschluss fanden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft statt, wobei Resina Steiner mit 65 Jahren am längsten dabei ist. Einen Überblick über die Verhütung von Betrugsfällen gab dann Reinhard Held.

Mit Gratulationen zu den runden Geburtstagen und einem Essen, zubereitet vom Team des Arbeiterheims und anschließendem gemütlichen Ausklang, endete die diesjährige Jahreshauptversammlung.