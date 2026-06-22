Am 20. Juni 2026 veranstaltete der Kranzlschützenverein Ebensee in der Schießstätte Rindbach ein Geburtstagsschießen zum 50er von Thomas Neuhuber mit 37 Teilnehmern. In Vertretung des Oberschützenmeisters gratulierte AltOSM Günter Kaube den Siegern der Kreiswertungen: Gabriel Neuhuber (Jugend), Gerold Barth (stehend frei und stehend aufgelegt) und Hans Eder (Sen. III). Den besten Tiefschuss erzielte Gerold Barth.

Das beste Blattl auf der Gedenkscheibe hatte Stefan Windhagauer.