Vier Feuerwehren, Rettung und Polizei wurden am späten Montagnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus in Ottnang am Hausruck alarmiert.

Aus noch unbekannten Gründen ist in der Garage im Keller des Wohnhauses ein Brand ausgebrochen. Durch das rasche Einschreiten der Einsatzkräfte konnte ein größerer Gebäudebrand offensichtlich erfolgreich verhindert werden. Der Brand war rasch unter Kontrolle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandermittler wurde an die Einsatzstelle geholt. Eine Person wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in weiterer Folge zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Straße Redl war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.

laumat/Matthias Lauber