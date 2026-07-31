Zehn Feuerwehren standen Freitagmittag bei einem Brand einer Hütte hinter einem Wohnhaus beziehungsweise in einem kleinen Waldstück im Einsatz.

Die Feuerwehr wurde mit dem Einsatzbegriff „Brand Hütte“ zu einer nahezu in Vollbrand stehenden Hütte am Rande eines Grundstücks alarmiert. Die Flammen drohten unmittelbar auf das kleine Waldstück überzugreifen, weshalb Alarmstufe 2 ausgerufen wurde. Einsatzkräfte von zehn umliegenden Feuerwehren standen im Löscheinsatz.

Ein größerer Waldbrand konnte zum Glück verhindert werden. Für weitere Löschmaßnahmen wurde dann ein Bagger an die Einsatzstelle beordert, welcher die Hütte abgetragen hat. Ein Brandermittler der Polizei sicherte die Spuren für die Klärung der Brandursache. Verletzt wurde ersten Angaben nach zum Glück offenbar niemand. Die L521 Wolfsegger Straße, Vöcklabrucker Straße, war im Bereich der Einsatzstelle gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.