„Die Übersiedelung in die neue Location im Pfarrzentrum hat uns Glück gebracht, der Wettergott war uns hold! Daher freuen wir uns auf einen weiteren gemütlichen Kinoabend mit vielen netten Menschen“, meint Michael Hörmandinger, Fraktionsobmann der Ottnanger Grünen. Gezeigt wird der Film „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ und passend dazu gibt es ab 19.30 Uhr verschiedene Köstlichkeiten zum Essen & Trinken und natürlich Popcorn. Der Film startet gegen 21 Uhr, Eintritt ist frei, bei Bedarf bitte Decken mitnehmen. Bei Schlechtwetter findet das Sommerkino im Pfarrzentrum statt.
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