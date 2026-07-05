Ein Mischlingshund musste am Freitag nach einem Schlangenbiss im Bereich des Rinnerkogels mit dem Polizeihubschrauber aus alpinem Gelände gerettet werden. Der schwer verletzte Hund wurde anschließend zu einem Tierarzt gebracht.

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war gemeinsam mit seiner Ehefrau und ihrem Mischlingshund vom Offensee in Richtung Rinnerkogel unterwegs. Auf halbem Weg zwischen der Rinnerhütte und dem Wildensee wurde der rund 35 Kilogramm schwere Hund von einer giftigen Schlange gebissen.

Die Pfote schwoll innerhalb kurzer Zeit massiv an und der Kreislaufzustand des Tieres verschlechterte sich zunehmend. Der Hund konnte sich schließlich nicht mehr selbst fortbewegen.

Hund mit Polizeihubschrauber ins Tal geflogen

Der 63-Jährige setzte einen Notruf ab, um Hilfe für seinen Hund anzufordern. Nach der Abklärung des Sachverhalts wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ zum Einsatzort entsandt. Gemeinsam mit mehreren anwesenden Ersthelfern wurde der verletzte Hund in den Hubschrauber gebracht und aus dem alpinen Gelände ins Tal geflogen. Der Hundehalter begab sich anschließend umgehend mit seinem Tier zu einem Tierarzt, berichtet die Polizei.