Ebensee am Traunsee, 2. Juli 2026. Wer täglich mit Salz arbeitet, weiß auch dessen Bedeutung in der Küche zu schätzen. Mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salinen Gruppe haben ihre Lieblingsrezepte für ein gemeinsames Kochbuch zur Verfügung gestellt. Entstanden ist eine Sammlung von Gerichten aus verschiedenen Regionen und Kulturen – verbunden durch eine Zutat, die alle eint: Salz.

Die Autorinnen und Autoren des Buches sind Salzprofis von Berufs wegen. Ob im Bergbau, in der Produktion, im Verkauf, in der Logistik, im Labor, im Tourismus oder in der Verwaltung – sie alle verbindet ihre Arbeit rund um das Produkt Salz. Gleichzeitig spiegeln ihre Rezepte die Vielfalt der Belegschaft wider: Von traditionellen österreichischen Gerichten bis zu internationalen Spezialitäten reicht die kulinarische Reise durch das Buch.

„Salz ist weit mehr als ein Rohstoff. Es verbindet Menschen, Kulturen und Geschmäcker. Genau das zeigt dieses Kochbuch auf authentische Weise“, so Salinen-CEO Peter Untersperger.

Ergänzt werden die Rezepte durch Wissenswertes rund um Salz – von seiner Rolle als Lebensmittel bis zu seiner Bedeutung für zahlreiche industrielle Anwendungen. Das Kochbuch schlägt damit eine Brücke zwischen der jahrtausendealten Geschichte des Salzes und seiner täglichen Verwendung in der Küche.

Das Kochbuch ist seit 1. Juli 2026 im Salinen-Webshop auf www.salinen.com/shop sowie in den Salzwelten-Shops in Bad Ischl, Altaussee, Hallstatt und Bad Dürrnberg/Hallein erhältlich.