Die Rotary Clubs Wels, Passau und Gmunden laden am Dienstag, 7. Juli, und Mittwoch, 8. Juli 2026, zu einem besonderen Benefizkonzert in den Klostersaal Traunkirchen ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Konzertdauer beträgt rund eine Stunde. Das Interesse ist enorm: Für das Benefizkonzert der Rotary Clubs Wels, Passau und Gmunden im Klostersaal Traunkirchen sind nur noch wenige Karten erhältlich.

Im Mittelpunkt der beiden Konzertabende steht nicht nur die Musik, sondern auch ein wichtiges humanitäres Anliegen. Die gesamten Einnahmen kommen der Finanzierung von Wasseraufbereitungsanlagen in der Ukraine zugute. In vielen Regionen des vom Krieg gezeichneten Landes ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser keine Selbstverständlichkeit mehr. Mit dem Benefizkonzert soll ein konkreter Beitrag geleistet werden, um die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigem Wasser zu verbessern.

Für die musikalische Gestaltung sorgt der international renommierte ukrainische Pianist Vadym Kholodenko, der mit seinem außergewöhnlichen Können und seiner künstlerischen Ausdruckskraft weltweit Publikum und Kritik begeistert. Seine Konzerte stehen für musikalische Tiefe, Virtuosität und emotionale Intensität.

„Musik wird hier nicht nur gespielt. Sie übernimmt Verantwortung“, betonen die veranstaltenden Rotary Clubs. Die Konzertabende verbinden kulturellen Genuss mit gelebter Solidarität und zeigen, wie Kunst Menschen über Grenzen hinweg verbinden kann.

Die Veranstaltung findet im stimmungsvollen Ambiente des Klostersaals Traunkirchen statt. Konzertkarten mit freier Sitzwahl sind zum Preis von 55 Euro erhältlich.

Benefizkonzert

Dienstag, 7. Juli 2026, 19.00 Uhr | AUSVERKAUFT

Mittwoch, 8. Juli 2026, 19.00 Uhr | RESTKARTEN VERFÜGBAR

Klostersaal Traunkirchen

Freie Sitzwahl

Eintritt: 55 Euro

Weitere Informationen zum Künstler unter: https://vadymkholodenko.com