In der Nacht auf Montag wurde Rauchaustritt aus der Garage eines Wohnhauses in St. Wolfgang gemeldet. Zu dem Zeitpunkt befanden sich 15 Personen in den darüber liegenden Wohnungen. Sie wurden unverletzt von der Feuerwehr evakuiert. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde ein Sachverständiger angefordert, berichtet die Feuerwehr.