Bergmarathon abgesagt

Der Bergmarathon fällt nun auch der Epidemie zum Opfer. Die Veranstaltung, ursprünglich geplant für den 04.07.2020, inklusive Kinderlauf und Benefizwanderung für 2020 sind abgesagt.

„Mit der Verlängerung des Veranstaltungsverbotes mit Menschenansammlungen bis zum 31.08.2020 und der Ungewissheit auch für den Zeitraum danach, ist eine Durchführung zum geplanten Termin nicht möglich, bzw. auch ein späterer Termin keine gangbare Alternative für uns“, heißt es seitens der Veranstalter.

„Sollte es tatsächlich heuer noch die Möglichkeit für Großveranstaltungen geben, so wollen wir uns hier nicht in das bereits existierende Angebot an Veranstaltungen einmischen bzw. Streitigkeiten bzgl. Termin verursachen. In dieser speziellen Zeit gibt es andere Prioritäten als Sportveranstaltungen.“

Das Wichtigste sei jetzt für alle, gesund zu bleiben und positiv in die Zukunft zu schauen. Das sei auch die Einstellung für den Traunsee Bergmarathon. Nach etwas Ärger und Wehmut werde man 2020 hinter sich lassen und die Segel in Richtung 2021 setzen. Genauer gesagt auf den 03.07.2021.

Bestehende Anmeldungen werden für 2021 übernommen

Die Anmeldungen werden ab sofort und ohne weiteres Zutun bzw. ohne zusätzliche Kosten für den 32. SPORT 2000 Traunsee Bergmarathon am 03.07.2021 übernommen. Sollte jemand den Startplatz nicht in Anspruch nehmen wollen, so bitten wir um Info bis 01.06.2020 per E-Mail unter info@traunsee-bergmarathon.com und wir veranlassen die Rückerstattung des Startgeldes.

Vorerst ist nicht geplant, eine neuerliche Anmeldung für 2021 zu starten. Eine Voranmeldung für Teilnehmer mit 5 oder mehr Teilnahmen wird es für kommendes Jahr nicht geben.

„Am Ende möchten wir auch noch DANKE sagen an all jene die heuer bereits viele Stunden in die Vorbereitung investiert haben und ohne mit der Wimper zu zucken auch schon für nächstes Jahr ihre Hilfe und Zusammenarbeit für den Traunsee Bergmarathon zugesagt haben. Das gilt für Sponsoren, Unterstützer, Helfer und hoffentlich auch euch, wenn wir euch 2021 wieder in Gmunden bzw. Ebensee an der Startlinie und beim Zieleinlauf anfeuern können. In diesem Sinne wünschen wir alles Gute und bleibtgsund“, so der Veranstalter weiter.