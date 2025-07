Ein spek­ta­ku­lä­rer Unfall mit einem Wohn­mo­bil sorg­te am Sams­tag­vor­mit­tag in Inner­schwand am Mond­see für einen Groß­ein­satz. Eine vier­köp­fi­ge Urlau­ber­fa­mi­lie aus Ober­ös­ter­reich blieb dabei glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Der Ein­satz­ort war zunächst unklar – die Han­dyor­tung brach­te schließ­lich Gewissheit.

Unklarer Notruf sorgt für Verwirrung

Am Sams­tag, dem 5. Juli 2025, wur­den gegen 08:49 Uhr meh­re­re Feu­er­weh­ren sowie Poli­zei, Rotes Kreuz und der Not­arzt­hub­schrau­ber zu einem Ver­kehrs­un­fall mit mög­li­cher Per­so­nen­ret­tung alar­miert. Die Ein­satz­mel­dung lau­te­te zunächst auf einen Unfall auf der B154 Mond­see Stra­ße in St. Lorenz. Am angeb­li­chen Unfall­ort konn­te jedoch kein Fahr­zeug gefun­den wer­den. Der Not­ru­fer war tele­fo­nisch nicht erreich­bar, und es war unklar, ob Per­so­nen im Fahr­zeug ein­ge­klemmt oder ver­letzt waren – dar­un­ter angeb­lich auch zwei Kinder.

Handyortung bringt Klarheit

Erst durch eine Han­dyor­tung der Lan­des­warn­zen­tra­le konn­te der tat­säch­li­che Unfall­ort fest­ge­stellt wer­den: eine Abfahrts­ram­pe der A1 West­au­to­bahn zur Rast­sta­ti­on Mond­see im Gemein­de­ge­biet Inner­schwand. Sämt­li­che Ein­satz­kräf­te wur­den umge­hend dort­hin umgeleitet.

Alle Insassen konnten sich selbst befreien

Beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr Mond­see konn­te Ein­satz­lei­ter Wal­ter Hemets­ber­ger rasch Ent­war­nung geben. Die vier­köp­fi­ge Fami­lie – zwei Erwach­se­ne und zwei Kin­der – hat­te sich bereits selbst­stän­dig aus dem umge­stürz­ten Wohn­mo­bil befreit. Das Fahr­zeug war bei der Abfahrt von der A1 von der Fahr­bahn abge­kom­men, quer über eine Wie­se gefah­ren, von einer Böschung abge­sprun­gen und schließ­lich auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te umgekippt.

Versorgung und Fahrzeugbergung

Die Fami­lie wur­de zunächst von den Ein­satz­kräf­ten betreut und anschlie­ßend zur genaue­ren Unter­su­chung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Das Not­arzt­team bestä­tig­te, dass kei­ne aku­te Ver­sor­gung not­wen­dig war. Das Wohn­mo­bil wur­de mit­hil­fe einer Seil­win­de wie­der auf­ge­rich­tet und anschlie­ßend auf einen ÖAMTC-Park­platz geschleppt, um die Auf- und Abfahrt zur Rast­sta­ti­on rasch freizumachen.

Quel­le: Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­do Mondsee