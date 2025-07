Ange­li­ka Toma prä­sen­tier­te am 4. Juli 2025 im Ate­lier am Markt in Gmun­den ihre Blu­men­bil­der und las aus ihrem Roman „IMO­SCHEN­KOS PICAS­SO und die Unwie­der­bring­li­chen“. Vie­le Besu­che­rin­nen und Besu­cher kamen, um Kunst und kri­ti­sche Lite­ra­tur in beson­de­rer Atmo­sphä­re zu erleben.

Im Zen­trum stand nicht nur die Male­rei, son­dern auch die Geschich­te. Der Roman, inspi­riert von wah­ren Bege­ben­hei­ten im kom­mu­nis­ti­schen Rumä­ni­en, beleuch­tet das Kunst­mi­lieu mit Tief­gang und gesell­schaft­li­cher Schär­fe. „Ich schrei­be, was mich bewegt und was oft unter den Tep­pich gekehrt wird“, sag­te Toma wäh­rend der Lesung.

Die Wer­ke der Künst­le­rin, ent­stan­den in ihrem Atelier22 am Gmund­ner­berg, zei­gen flo­ra­le Moti­ve – far­ben­froh, kraft­voll, fast wie ein Blick durchs Schlüs­sel­loch in ihre Gedan­ken­welt. Daher har­mo­nie­ren Bild und Buch: bei­de erzäh­len von Ver­gäng­lich­keit, Stär­ke und Mut.

Toma, die auf drei Jahr­zehn­te Erfah­rung als Gra­fi­ke­rin, Künst­le­rin und Art Direk­to­rin zurück­blickt, ver­bin­det Kunst mit Hal­tung. Ihr zwei­tes Buch „INNE­RE WEL­TEN – Ein Leben für die Kunst“ rich­tet sich an Kunst­schaf­fen­de und jene, die es wer­den wollen.

Zudem bot der Abend Gele­gen­heit für per­sön­li­che Gesprä­che: Fra­gen zur poli­ti­schen Lage damals, zur Rol­le der Kunst heu­te oder zur Ent­ste­hung des Buches wur­den offen diskutiert.

„Es geht nicht nur um Ästhe­tik“, so die Autorin, „son­dern um Ver­ant­wor­tung.“ Die Lesung war nicht nur lite­ra­risch wert­voll, son­dern auch ein Denkanstoß.

Die Aus­stel­lung läuft noch bis 18. Juli 2025. Geöff­net ist diens­tags, don­ners­tags, frei­tags und sams­tags jeweils vor­mit­tags; don­ners­tags und frei­tags auch am Nachmittag.

Ange­li­ka Toma über­zeug­te in Gmun­den mit einer ein­drucks­vol­len Kom­bi­na­ti­on aus Kunst und kri­ti­scher Lite­ra­tur. Die Ver­an­stal­tung war inten­siv, inspi­rie­rend und abso­lut sehenswert.