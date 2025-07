Ein grö­ße­rer Ein­satz wur­de Sams­tag­mit­tag am Atter­see bei Weyr­egg am Atter­see aus­ge­löst, nach­dem eine Stand-Up-Padd­le­rin ver­misst wurde.

Eine Frau war offen­bar in Beglei­tung am Atter­see mit ihrem Stand-Up-Padd­le unter­wegs und län­ge­re Zeit nicht zum Bade­platz zurück­ge­kehrt. In Sor­ge um die Frau wur­de die Was­ser­ret­tung alar­miert. In wei­te­rer Fol­ge stan­den eine Feu­er­wehr und vier Orts­stel­len der Was­ser­ret­tung bei der Suche nach der ver­miss­ten Per­son im Einsatz.

Nach kur­zer Zeit stell­te sich die Situa­ti­on zum Glück als Miss­ver­ständ­nis her­aus, die Ver­miss­te ist auf einem ande­ren Bade­platz an Land gegan­gen und hat sich laut Was­ser­ret­tung zum Glück nicht in einer Not­la­ge befun­den. “Die Stand-Up-Padd­le­rin ist auf einem ande­ren Bade­platz an Land gegan­gen und hat sich zum Glück zu kei­nem Zeit­punkt in einer Not­la­ge befun­den.” Was­ser­ret­tung Ober­ös­ter­reich, Presseauskunft