BHAK Bad Ischl visiert das Österreichische Umweltzeichen an

Für eine Maturaprojektgruppe unter der Leitung von Sabine Elser gab es im März des Vorjahres den Startschuss, das Österreichische Umweltzeichen für die BHAK Bad Ischl zu erarbeiten.

Grundsätzlich wird laut Umweltministerium das Österreichische Umweltzeichen an Produkte oder Dienstleistungen, Tourismus- und Gastronomiebetriebe sowie Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen vergeben, wobei im Bereich Bildung der gesamte Betrieb zertifiziert wird.

Die Grundlage für das Projekt bildet ein umfassender Kriterienkatalog in unterschiedlichen Bereichen wie Gesundheit, Ernährung, Mobilität, Energie und einigen mehr. Die SchülerInnen führten u.a. Lärm- und C0²-Messungen im Unterricht durch, werteten die Ergebnisse aus und definierten entsprechende Maßnahmen bei zu hohen Werten. Für die Projektidee wurde die Maturaprojektgruppe bereits 2019 mit dem Changemaker-Award ausgezeichnet.

Um dem hohen Plastikanteil bei Getränken entgegenzusteuern, wurde die Schultrinkflasche ins Leben gerufen. Das gesamte Projekt von der Idee bis zur Umsetzung wickelte die dritte Klasse Praxisschule mit Sabine Elser ab. In den Umwelt-Adventkalender wurden von einem II. Jahrgang viele Umwelttipps eingearbeitet.

„Mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet zu werden, ist eine besondere Ehre. Es kann letztendlich nur der Start für ein umweltbewusstes Handeln und Denken an der Schule sein“, so die Umweltzeichen-Koordinatorin Sabine Elser. Die SchülerInnen sollen immer wieder zu umweltbewusstem Handeln animiert werden. Sowohl natürliche Ressourcen zu schonen als auch soziale Sicherheit für alle zu schaffen, sollen in den Erziehungsauftrag integriert und zur Selbstverständlichkeit werden. „Umwelterziehung erfolgt in unserer Schule mit zeitgemäßen Methoden, die Digitalisierung ist uns hier eine große Unterstützung,“ so Elser. Es stehen bereits neue Projekte für das Schuljahr 2020/21 am Plan, wie z. B. „Wir pflanzen Bäume für unsere ersten Klassen“ und die „Ausbildung zum Klimaguide“. Experten zu Abfallwirtschaftsthemen und Startups mit umweltschonenden Produktideen werden kommendes Schuljahr in der BHAK Bad Ischl zu Gast sein.

Das Audit wird voraussichtlich noch in diesem Semester stattfinden und alle hoffen, insbesondere die Maturaprojektgruppe, dass die Schule mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wird.

Foto: privat