GMUNDEN/VÖCKLABRUCK/BAD ISCHL. Die Som­mer­fe­ri­en ste­hen vor der Tür und die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums kön­nen in die­ser Zeit — wie auch schon in den letz­ten Jah­ren — auf einen beson­de­ren Ser­vice zurück­grei­fen: An allen drei Stand­or­ten steht wie­der eine 9‑wöchige Som­mer­kin­der­be­treu­ung in den Häu­sern zur Verfügung.

Ein Besuch im Gips­zim­mer, das Ken­nen­ler­nen und Spie­len mit The­ra­pie­hun­den oder ein­fach nur bas­teln, sin­gen und musi­zie­ren: Ins­ge­samt rund 140 Mäd­chen und Buben zwi­schen zwei und zwölf Jah­ren wer­den heu­er in den 9‑wöchigen Feri­en in der Som­mer­kin­der­be­treu­ung an den Stand­or­ten des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums in Vöck­la­bruck, Gmun­den und Bad Ischl betreut. Für das Wohl der Klei­nen sor­gen dabei aus­ge­bil­de­te Päd­ago­gIn­nen und unter­stüt­zen­de Prak­ti­kan­tIn­nen vom OÖ Fami­li­en­bund und dem Ver­ein Akti­on Tagesmütter.

Die Betreu­ungs­zeit reicht wochen­tags von den frü­hen Mor­gen­stun­den bis in den Abend hin­ein, sodass die Mamas und Papas sor­gen­frei ihrer beruf­li­chen Tätig­keit in den Kli­ni­ken nach­kom­men können.

„Unse­re Som­mer­kin­der­be­treu­ung wird schon seit eini­gen Jah­ren sehr gut ange­nom­men und bedeu­tet für unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter eine enor­me Ent­las­tung, weil sie ihre Kin­der wäh­rend der Arbeit im Kran­ken­haus in guter Obhut wis­sen“, sagt Chris­ti­an Elger, MBA, der stell­ver­tre­ten­de kauf­män­ni­sche Direk­tor des Salz­kam­mer­gut Klinikums.

Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf als gro­ßes Ziel

Für die OÖG stellt die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf einen hohen Wert dar – alle Kli­ni­ken sind als fami­li­en­freund­li­cher Arbeit­ge­ber zer­ti­fi­ziert. Dem­entspre­chend möch­te die OÖG auch in den Som­mer­fe­ri­en ihre Mit­ar­bei­te­rIn­nen best­mög­lich unter­stüt­zen und entlasten.

„Gera­de in den Som­mer­mo­na­ten ist eine qua­li­täts­vol­le Kin­der­be­treu­ung nicht nur eine gro­ße Ent­las­tung für vie­le Fami­li­en, son­dern auch eine wich­ti­ge Inves­ti­ti­on in die Gesund­heit und Ent­wick­lung unse­rer Kin­der. Spie­len, Ler­nen und Gemein­schaft – all das braucht Raum und Zeit, auch fern­ab des regu­lä­ren Schul­be­triebs. Wir ste­hen in Ober­ös­ter­reich für eine kla­re Über­zeu­gung: Bil­dung ist die Chan­ce für jun­ge Men­schen, sich für ihre Zukunft zu rüs­ten, und die Mög­lich­keit für jeden Ein­zel­nen, sei­ne Talen­te zu ent­fal­ten. Dazu trägt ein inter­es­san­tes und abwechs­lungs­rei­ches Feri­en­pro­gramm maß­geb­lich bei. Denn als Kin­der­land ist es unser Anspruch, jedem Kind die bes­ten Chan­cen zu geben – und allen Eltern die best­mög­li­che Unter­stüt­zung. Ein gro­ßes Dan­ke­schön an das Orga­ni­sa­ti­ons­team die­ses Pro­gramms“, ist Gesund­heits- und Bil­dungs­re­fe­ren­tin LH-Stv.in Mag.a Chris­ti­ne Haber­lan­der vom OÖG-Ange­bot begeistert.