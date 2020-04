Seit letzten Freitag hängt die Girlande der Hoffnung vorm Eltern Kind Zentrum Timelkam. Alle Familien dürfen Blumensträuße, Zweige, Büscherl, Tannenzapfen oder sonstiges aus der Natur aufhängen, sodass die Girlande immer voller und grüner wird. Grün ist ja bekanntlich die Farbe der Hoffnung und wir hoffen so sehr, dass im Eltern Kind Zentrum bald wieder das gewöhnte, bunte, vielfältige Treiben herrscht. Dass Kinder mit ihren Eltern wieder die Spielgruppen besuchen können, dass Mütter mit ihren Babys sich wieder informieren können übers Stillen, über Beikost, übers Tragen usw. Wir hoffen auch, dass die geplanten Geburtsvorbereitungskurse stattfinden können.

Wir bekommen so liebe Videos und Fotos von den Müttern geschickt. Kinder, die vor der Krise noch krabbelten, machen mittlerweile ihre ersten Schritte. „Gerade bei den ganz kleinen Kindern, die unsere Einrichtung besuchen sind 1 bis 2 Monate eine lange Zeit in der sich viel tut und verändert!“ Unsere Spielgruppenleiterinnen schicken immer wieder Videos an die Spielgruppenkinder mit ihren gewohnten Liedern, Finderspielen und Kniereitern und natürlich einfache Bastelideen zum Nachmachen.

„Es ist ja toll, dass wir die Möglichkeit übers Handy zu kommunizieren haben, aber es geht nichts über den persönlichen Austausch und nicht übers gemeinsam singen, spielen, erforschen und basteln in der Gruppe. Deshalb hoffen wir, dass wir uns bald wieder sehen können“, so Natascha Illig, Leiterin des Eltern Kind Zentrums Timelkam.

Foto: Natascha Illig, Kinderfreunde