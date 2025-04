Am Sonn­tag­nach­mit­tag stürz­te eine Frau in einen War­tungs­schacht eines Pools in Timel­kam. Drei Feu­er­weh­ren und Höhen­ret­ter waren im Einsatz.

Unfall bei Poolanlage

Am Sonn­tag, dem 27. April 2025, kam es in Timel­kam (Bezirk Vöck­la­bruck) zu einem schwe­ren Unfall: Eine Frau stürz­te aus noch unbe­kann­ter Ursa­che in einen etwa zwei­ein­halb Meter tie­fen War­tungs­schacht bei einer Pool­an­la­ge und ver­letz­te sich dabei.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Nach dem Not­ruf wur­den sofort die Feu­er­wehr Timel­kam sowie die Höhen­ret­tungs­ein­hei­ten aus Vöck­la­bruck und Fran­ken­markt alar­miert. Die Ver­letz­te wur­de noch vor Ort vom Not­arzt erstversorgt.

Rettung und Krankenhausaufenthalt

Anschlie­ßend gelang es den Ein­satz­kräf­ten rasch, die Frau aus dem Schacht zu befrei­en. Sie wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert, um ihre Ver­let­zun­gen wei­ter abzuklären.

Quel­le: Feu­er­wehr Timel­kam via Facebook