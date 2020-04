Fahrraddieb in Vöcklabruck geschnappt

Die Polizei Vöcklabruck hat nach umfangreichen Erhebungen zwei verdächtige Minderjährige, 16 und 12 Jahre alt, ausgeforscht. Die zwei werden des Diebstahls bzw. der Hehlerei beschuldigt.

Demnach soll der 16-jährige Bursch, in der Zeit zwischen 15. bis 20. Jänner 2020 aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Vöcklabruck ein hochwertiges Herren-Mountainbike gestohlen haben. Das gestohlene Fahrrad soll der 16-Jährige schließlich gegen ein erheblich geringerwertiges Fahrrad seines 12-jährigen Bekannten eingetauscht haben.

Bei einer freiwilligen Nachschau der Polizei an der Wohnadresse des 12-Jährigen, wurde das gestohlene Fahrrad gefunden und wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wels.

Quelle: LPD OÖ