Mit einem Ein­zug in die Pfarr­kir­che Gschwandt beginnt am Sonn­tag 6. Juli 2025 um 8:45 Uhr das gro­ße Fest zum 50 Jah­re Jubi­lä­um der Gold­hau­ben- Kopf­tuch- und Hut­grup­pe Gschwandt. Der Fest­got­tes­dienst wird musi­ka­lisch beglei­tet. In der Fest­mes­se wird auch ein Rück­blick über die 50 Jah­re die­ses regen Ver­ei­nes vor­ge­tra­gen. Nach der Mes­se gib es eine Aga­pe mit Info­stand, wo die Mit­glie­der ger­ne Fra­gen und Ant­wor­ten geben werden.

Es wer­den auch neue Mit­glie­der gesucht und jeder Neu­zu­gang ist herz­lich will­kom­men. Kom­men Sie an die­sem Jubel­tag vor­bei, alle Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwand­ner, Freun­de der Gold­hau­ben­grup­pe und alle inter­es­sier­ten Men­schen ob jung oder alt sind herz­lich eingeladen.