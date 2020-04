Feuerwehrverein Wirling unterstützt beim Essen auf Rädern

In Notsituationen zusammenstehen und helfen – mit diesem Ansatz setzte es sich der Feuerwehrverein Wirling zum Ziel, in der Coronavirus-Krise in St. Wolfgang zur Seite zu stehen. So wird den Freiwilligen, die in St. Wolfgang normalerweise das Essen auf Rädern ausliefern, in der Phase etwas unter die Arme gegriffen. Jeden Montag übernimmt das Ausliefern nun der Feuerwehrverein mit Hilfe zahlreicher Freiwilliger.

„Wir wollten in dieser schwierigen Situation einfach etwas für die Gemeinschaft tun und haben uns mit dem Roten Kreuz kurzgeschlossen und dann den Essen auf Rädern-Dienst am Montag übernommen. Dabei bekommen wir Unterstützung von vielen Freiwilligen“, sagt Vereinsobmann Andreas Limbacher. Zudem wurde angeboten, auch bei Einkaufsdiensten in der Region zu unterstützen. Diese können bisher aber noch sehr gut bewältigt werden.

„Der Feuerwehrverein Wirling wurde vor einigen Jahren gegründet, um auch außerhalb von einschlägigen Feuerwehrtätigkeiten, eben ohne zwingend Feuerwehrmitglied sein zu müssen, in Notsituationen den Menschen zu helfen. Genau in einer solchen Situation befinden wir uns jetzt. Wir sind aber bei weitem nicht die einzigen, die helfen. Das Rote Kreuz, unsere Gemeindeärztin, der Verein Mobile Altenhilfe und zahlreiche weitere Vereine und Freiwillige helfen in St. Wolfgang, um diese außergewöhnliche Situation gemeinsam zu bewältigen. Das ist großartig, ich möchte allen für ihr Engagement herzlich danken“, so Limbacher weiter.

59

Nicht nur Mitglieder des Vereins oder der Feuerwehr können unterstützen, jede Helferin und jeder Helfer ist herzlich willkommen (Koordination: Jakob Laimer: +43 664 1380151).

Foto: privat