Vandalismus im Kurpark Bad Ischl – jugendliche Täter ausgeforscht

Die Polizei hat die zwei jugendlichen Vandalen gefasst, die Anfang Februar im Kurpark Bad Ischl ihr Unwesen trieben. Die Burschen sind geständig.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen hat die Polizei einen 14-jährigen Rumänen und einen 12-jährigen Deutschen, beide aus dem Bezirk Gmunden, als Täter ausgeforscht. Den beiden Jugendlichen konnten im Zeitraum von 1. Februar 2020 bis 11. Februar 2020 im Stadtzentrum von Bad Ischl zumindest 13 Sachbeschädigungen, zwei Diebstähle, ein Diebstahl durch Einbruch sowie zwei versuchte Diebstähle durch Einbruch nachgewiesen werden. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Sie sind geständig.

In der Nacht vom 1. Februar 2020 auf 2. Februar 2020 sollen die beiden in Bad Ischl im Kurpark unter anderem mit einem etwa 20 kg schweren Betonsockel die Waschbecken zertrümmert haben. Laut Polizei rissen die Jugendlichen die Seifenspender ab und verstopften die Pissoire mit Toilettenpapier.

Bereits in der Vornacht wurden Schachfiguren vom Kurpark in eine Gartenlaube eines benachbarten Privatgrundstückes geworfen und dadurch mehrere Fensterscheiben ruiniert. Außerdem wurden am vergangenen Wochenende noch ein Fenster einer Schule, die Windschutzscheibe eines im Stadtzentrum geparkten Pkw und die Lampen eines Kandelabers im Kurpark zerstört sowie Teile des Eislaufplatzes in Bad Ischl verunstaltet.

Quelle: LPD OÖ