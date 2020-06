Alkolenker überschlug sich mit Pkw

Ein Alkolenker ist Sonntagabend von der L540 in St. Georgen im Attergau von der Straße abgekommen und überschlug sich.

Der 33-jährige Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 14. Juni 2020 gegen 17:50 Uhr mit seinem Pkw auf der L540 von Vöcklamarkt kommend in Richtung St. Georgen im Attergau. Im Bereich der Ortschaft Kogl kam er in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet auf dem Bankett ins Schleudern, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Alkotest ergab 1,52 Promille

Der 33-Jährige erlitt beim Verkehrsunfall leichte Verletzungen, ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,52 Promille Alkoholgehalt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.