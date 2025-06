Bezirk Vöcklabruck/Linz — Mit gro­ßer Zustim­mung reagie­ren FPÖ-Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak und FPÖ-Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Rudolf Kroiß auf die vom oö. Land­tag zuge­sag­te Finan­zie­rung des umfas­sen­den Hoch­was­ser­schutz­pro­jekts im Atter­gau. Das Pro­jekt betrifft die Gemein­den Berg im Atter­gau, St. Geor­gen im Atter­gau, Straß im Atter­gau und Vöck­la­markt und sieht mas­si­ve Schutz­maß­nah­men ent­lang der Dür­ren Ager, des Klaus­bachs und des Sage­rer­bachs vor.

„Die Natur zeigt uns immer wie­der, wie ver­letz­lich unse­re Hei­mat ist – umso wich­ti­ger ist es, recht­zei­tig zu han­deln“, betont Kani­ak. „Mit dem geplan­ten Hoch­was­ser­schutz­pro­jekt im Atter­gau schaf­fen wir Sicher­heit für 286 Gebäu­de und rund 850 Men­schen in unse­rer Regi­on. Es ist eine Inves­ti­ti­on in den Schutz von Men­schen­le­ben, in den Erhalt von Eigen­tum und in den lang­fris­ti­gen Wert­erhalt unse­rer Gemeinden.“

Das Herz­stück des Pro­jekts bil­den drei gro­ße Rück­hal­te­be­cken mit einem Gesamt­vo­lu­men von rund 700.000 Kubik­me­tern, die künf­ti­ge Hoch­was­ser­er­eig­nis­se ent­schär­fen sol­len. „Die­se Spei­cher­be­cken sind ein Para­de­bei­spiel für moder­ne Hoch­was­ser­vor­sor­ge – sie wer­den natur­nah gebaut und begrünt und leis­ten zugleich einen Bei­trag zum Schutz und zur För­de­rung der Bio­di­ver­si­tät“, so Kroiß.

Der frei­heit­li­che Land­tags­ab­ge­ord­ne­te hebt auch die gemein­sa­me Ver­ant­wor­tung von Bund, Land und Gemein­den her­vor: „Dass fast 90 Pro­zent der Pro­jekt­kos­ten in Höhe von 22 Mil­lio­nen Euro von Bund und Land über­nom­men wer­den, zeigt den poli­ti­schen Wil­len, hier rasch und ent­schlos­sen zu han­deln. Der Anteil des Lan­des Ober­ös­ter­reich beträgt rund neun Mil­lio­nen Euro – gut inves­tier­tes Geld zum Schutz unse­rer Bevölkerung!“

Beson­ders wich­tig sei auch die sorg­fäl­ti­ge Pla­nung: „Die Eng­stel­len ent­lang der Flüs­se wur­den exakt ermit­telt, und die Maß­nah­men ori­en­tie­ren sich an einem 100-jähr­li­chen Hoch­was­ser­er­eig­nis. Die­se prä­zi­se Her­an­ge­hens­wei­se gibt den betrof­fe­nen Bür­gern das Ver­trau­en, dass hier mit Weit­blick und Ver­ant­wor­tung gear­bei­tet wird.“

Für die FPÖ im Bezirk Vöck­la­bruck ist klar: Der Hoch­was­ser­schutz darf nicht auf­ge­scho­ben wer­den. „Sol­che Pro­jek­te sind kein Luxus, son­dern eine Not­wen­dig­keit. Jeder Euro, den wir heu­te in Vor­sor­ge inves­tie­ren, spart uns ein Viel­fa­ches an Schä­den in der Zukunft“, stellt Kani­ak klar.

Abschlie­ßend dankt der FPÖ-Bezirks­par­tei­ob­mann den betei­lig­ten Gemein­den und den Pla­nungs­stel­len für ihr Enga­ge­ment: „Die­ses Pro­jekt zeigt, was mög­lich ist, wenn Ver­ant­wor­tungs­trä­ger auf allen Ebe­nen an einem Strang zie­hen. Die Men­schen im Atter­gau kön­nen sich dar­auf ver­las­sen, dass wir an ihrer Sei­te ste­hen – heu­te und in Zukunft.“