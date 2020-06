Fahrzeug beinahe überschlagen – Bergeeinsatz in Bad Ischl

Am Fronleichnamstag wurde die Feuerwehr Bad Ischl in die Rabenneststraße gerufen. Ein Lenker geriet mit seinem PKW übers Bankett und blieb in Schräglage am Unterboden des Autos hängen. Dabei hatte er großes Glück, dass sich das Fahrzeug nicht überschlagen hat.

Die herbeigerufenen Kameraden der Hauptfeuerwache sicherten das Fahrzeug vorerst mit einer Seilwinde und begannen dann mit den Bergearbeiten. Unter Zuhilfenahme vom Kran und dem Hebekreuz des schweren Rüstfahrzeugs konnte der Fiat nach einer guten Stunde wieder auf sicheren Untergrund geborgen werden, berichtet die Feuerwehr.

Quelle: FF Bad Ischl