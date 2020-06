Seniorenbund bedankt sich bei Seniorenheim Laakirchen

Am Diens­tag, dem 23. Juni 2020 über­reich­te der OÖ. Senio­ren­bund und die Orts­grup­pe Laa­kir­chen den Mit­ar­bei­tern und Mit­ar­bei­te­rin­nen des Senio­ren­hei­mes Laa­kir­chen eine Auf­merk­sam­keit in Form eines reich­lich gefüll­ten Geschenk­kor­bes.

Senio­ren­bund-Bezirks­ob­mann OStR Mag. Anton Holz­leith­ner und Orts­ob­mann Franz Huf­nagl bedank­ten sich hier­bei bei allen Bediens­te­ten für die „groß­ar­ti­ge, umsich­ti­ge und oft her­aus­for­dern­de Betreu­ung der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner wäh­rend der bis­he­ri­gen Coro­na-Pan­de­mie“.

„Es ist schön, so viel Dank und Aner­ken­nung von vie­len Sei­ten zu erfah­ren. Die Pan­de­mie hat den Pfle­ge­be­ruf in den Fokus gerückt und uns gezeigt, wie wich­tig die­ser Beruf ist. Beson­ders freut mich die Aner­ken­nung für mei­ne Mitarbeiter/innen, die nicht nur wäh­rend der Kri­se Tag und Nacht mit viel Enga­ge­ment und Für­sor­ge für die pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen da sind“, so Heim­lei­ter DSP Ste­fan Prinz, MAS.

Foto: pri­vat