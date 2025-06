Unter dem Titel „WIRT­SCHAFT. ZUKUNFT.MITREDEN“ fand am 16.06.2025 eine vom Obmann der Frei­heit­li­chen Arbeit­neh­mer, Ing. Anton Mair orga­ni­sier­te Ver­an­stal­tung statt, bei der sich neben dem Lan­des­ob­mann der FA, Mag. Ger­hard Knoll und dem Lan­des­ob­mann der FW, NAbg. KommR. Micha­el Fürt­bau­er, auch der Arb. BR-Vors. Voest­al­pi­ne a.D., AK. Rat a.D. Johann Lins­mair und die Geschäfts­füh­re­rin von Marc O‘Polo, Mag. Mai­rin­ger-Krie­g­le­der der Dis­kus­si­on stell­ten. Die zahl­rei­chen Zuhö­rer zeig­ten sich von den sach­li­chen und lösungs­ori­en­tier­ten Wort­mel­dun­gen der Teil­neh­mer zu den The­men Kam­mer­wah­len, Kam­mer-Pflicht­bei­trä­ge und die Situa­ti­on am öster­rei­chi­schen Arbeits­markt begeis­tert und nütz­ten auch die Gele­gen­heit, sel­ber Fra­gen zu stel­len und sich mit ihrer Mei­nung in die Dis­kus­si­on ein­zu­brin­gen. Eine tol­le Ver­an­stal­tung, die zeigt, dass trotz unter­schied­li­cher Stand­punk­te gemein­sam an guten, zukunfts­ori­en­tier­ten Lösun­gen gear­bei­tet wer­den kann.